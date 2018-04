//AUDI DESIGN LAB, UN SALTO NEL FUTURO

Uno spazio per idee che anticipano il futuro. Audi partecipa alla Milano Design Week 2018 con l’Audi Design Lab e come lo scorso anno, la sede scelta è il Seminario Arcivescovile di Milano. All’interno dell’edificio, aperto al pubblico per l’occasione, la casa dei quattro anelli mette in mostra la sua interpretazione della relazione che intercorre tra i concetti di innovazione e visione del futuro.