//LAMBORGHINI E IED TORINO, UNA PARTNESHIP PER LE TESI DI LAUREA

L’Istituto Europeo di Design di Torino sceglie Lamborghini per il progetto di tesi degli studenti del terzo anno del Corso in Transportation Design a.a. 2017/18. Lo scorso novembre, presso il quartier generale di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, i diplomandi hanno ricevuto il brief su cui iniziare a lavorare: Gandini’s revolution. Negli anni Sessanta e Settanta, la mano del designer Marcello Gandini ha disegnato per Lamborghini due modelli (Miura e Countach) che hanno cambiato il modo di concepire le automobili e, cinquant’anni dopo, ai giovani designer IED è stato chiesto di immaginare un nuovo modello che, come i suoi antenati, possa essere al contempo punto di rottura e inizio di un nuovo corso stilistico.