//AZIMUT, DUE NUOVE AMMIRAGLIE DEL MARE ALLA TRIENNALE DI MILANO

Alberto Mancini, di formazione car designer e ora grande autore del mondo della nautica, ha spiegato l’ispirazione dello yacht sportivo di 28 metri, Azimut S10, di cui ha progettato gli esterni, sintetizzandolo con l’immagine di “una grande villa sul mare, con più livelli di terrazze che accompagnano all’acqua in modo graduale”. E di interni si è discusso con Vincenzo De Cotiis, architetto e designer ma anche artista, che per i 25 metri del Magellano, parte della Collezione Azimut Grande, ha puntato sulla fluidità spaziale ed un uso inedito della fibra di vetro. Appositamente nobilitata per conferire un raffinato contrasto materico unita a materiali più pregiati, come l’ottone e il legno cannettato, mutuati dai long range d’epoca.