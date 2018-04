//CITROËN C4 CACTUS E BERTONE DESIGN: SE IL COMFORT DISEGNA LO STILE

Come una gemma perduta fra i colori del deserto, la più anticonformista delle vetture del Double Chevron spicca nella sua livrea Emerald Blue fra i toni sabbia e avorio di un panorama ispirato al deserto di sale della Bolivia, ingentilito dalle striature rosee di un immaginario tramonto.

Ecco l’idea con cui la Casa francese accoglie i visitatori dell’edizione 2018 della Design Week milanese, presso lo spazio Base in via Bergognone 34 (dal 17 al 22 aprile): l’operazione si chiama #Cactus4Comfort e vede come partner un nome interessante, Bertone Design, non la storica carrozzeria ma una dinamica realtà dedicata al product design, all’architettura d’interni e ai mezzi di trasporto non automotive.