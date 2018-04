//DS X E-TENSE, LA MOBILITA’ DI LUSSO DEL 2035

In un settore industriale in piena trasformazione, gli uomini e le donne del team DS Automobiles si concedono la possibilità di sognare, lavorando sul mondo di domani e condividendo la passione per l’auto. La possibilità di immaginare un futuro senza limiti è all’origine di una dream car: DS X E-tense. Con la passione che caratterizza il loro lavoro, hanno immaginato una visione personale del 2035, lontana dagli schemi della mobilità, piatta e opprimente. I creatori di DS hanno deciso la loro mission: coniugare tecnologia e poesia. DS X E-Tense è la fantasia del lusso per il cliente del 2035, che potrebbe cambiare i propri desideri, ma non la voglia costante di fare qualcosa per sé.