//LECTRA, DUE NOVITA’ PER I TEAM DI DESIGN DI SVILUPPO PRODOTTO

Lectra, partner tecnologico delle aziende che utilizzano pelli e tessuti, presenta le nuove soluzioni collaborative rivolte ai team di design e sviluppo prodotto, che consentiranno alle aziende di tessuti, fashion e design di sostenere ritmi sempre più pressanti e gestire in modo rapido ed efficace delle collezioni sempre più articolate. Per tenere il passo con le crescenti esigenze dei consumatori, i designer lavorano a ritmi molto alti, rinnovando costantemente le collezioni con prodotti sorprendenti e accattivanti. Per rispondere alle specifiche esigenze di queste figure professionali, l’azienda lancia due novità: Lectra Connected Design e Lectra Connected Development. Queste soluzioni offrono un ambiente collaborativo con applicazioni integrate che consente di riunire, standardizzare e archiviare le informazioni generate nelle diverse fasi di progettazione e sviluppo prodotto.