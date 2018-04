//LEXUS RX L, OGNI MILLIMETRO CONTA

All’interno della nuova Lexus RX L ci sono due posti extra, con un adeguato spazio per le gambe per tutti i passeggeri e un grande bagagliaio. All’esterno l’auto è solo 110 mm più lunga del modello a cinque posti. In realtà, è aggiungendo quei pochi millimetri che è stata creata questa versione della RX, piuttosto che cercare di far stare due posti in più nel corpo vettura esistente. A prima vista, non c’è dubbio che si tratti di una RX, con il suo stile incisivo e le linee spezzate e spigolose.