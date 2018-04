//LYNK & CO 02, AUDACE E DIVERTENTE

«Sportiva, dinamica, audace e divertente». Così descrive la Lynk & Co 02 Andreas Nilsson, capo del design del brand del gruppo Geely, durante al lancio mondiale in Olanda. La 02 si inserisce nella gamma del marchio cinese tra la Suv 01, in vendita dallo scorso anno, e la Sedan 03, in arrivo prossimamente, proponendo un’architettura da crossover con un frontale grintoso, che riprende lo stile della sorella maggiore, una linea del tetto spiovente e un posteriore in cui spiccano i gruppi ottici dal disegno squadrato che si estendono fino al montante C.