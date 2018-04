//MERCEDES-MAYBACH ULTIMATE LUXURY, SUV-BERLINA ANTICONVENZIONALE

Ciò risponde al desiderio di molti clienti di provare la sensazione di protezione e sicurezza e questo ha rappresentato una vera sfida per i progettisti. Il montante C verticale, il cofano lungo e leggermente inclinato in avanti e la carrozzeria a tre volumi dominano la vista laterale della Ultimate Luxury. Il fianco è accentuato dal passo lungo e da sbalzi posteriori corti. Completano l’aspetto generale imponente i cerchi da 24 pollici con turbina.