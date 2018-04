//NABA LEAVING ROOM, ABITARE IN MOVIMENTO O MUOVERSI ABITANDO?

NABA, la Nuova Accademia per le Belle Arti, in collaborazione con Repower, uno dei player di riferimento nella mobilità elettrica, espone, alla Milano Design Week, Leaving Room, un nuovo e ambizioso progetto. Il prototipo è basato sulle tecnologie di alimentazione elettrica e indaga le potenzialità offerte dal self driving consentendo un uso lento di quella che una volta veniva definita strada: la città rallenta e in cambio offre fluidità, sostenibilità e la capacità di usare il tempo di percorrenza in modo utile e divertente. Una riflessione aperta che porta a riappropriarsi del proprio tempo, del silenzio e di nuovi e antichi rituali connessi alla sfera dell’abitare.