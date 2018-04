//RENAULT SYMBIOZ E IL SALONE DEL MOBILE, A CAVALLO FRA DUE UNIVERSI

Gli elementi studiati per arricchire lo spazio conviviale della vettura diventano poi l’oggetto di un’ulteriore piccola esposizione, che ne traccia il processo ideativo: dai ricercatissimi inserti in marmo autentico alla borsa asportabile in feltro, fino al peluche (realmente in vendita come giocattolo) che costituisce parte integrante dell’abitacolo, tutto è spiegato nei dettagli.