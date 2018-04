//SEAT FIRMA UNA PARTNERSHIP CON IL BARCELONA DESIGN CENTER

Seat ha firmato un accordo di partnership con il Barcelona Design Center (BCD), con l’obiettivo di promuovere e stimolare il design nel mondo degli affari e istituzionale. Con questa mossa, la casa automobilistica spagnola diventa l’unica azienda nel suo settore a stringere un accordo con la fondazione di Barcellona in grado di rafforzare il legame tra Seat e la famosa città spagnola. Lo stile è un elemento chiave della strategia di Seat e la città di Barcellona è una delle sue principali fonti di ispirazione. “Questo accordo consolida il nostro impegno in questo luogo, una città di design per nome e per natura. La partnership con BCD apre ulteriormente la strada al nostro obiettivo di diventare un punto di riferimento in materia, in quanto ci consente di creare sinergie che ci aiutano a continuare a sviluppare il miglior stile per i nostri veicoli. Cosa c’è di meglio che eseguirlo nella nostra città natale?”, ha dichiarato Alejandro Mesonero-Romanos, direttore del design di Seat.