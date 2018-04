//SSANGYONG AL MUDEC CON DUE PERSONALIZZAZIONI DELLA TIVOLI

Le due personalizzazioni vincitrici del contest verranno realizzate in wrapping e mostrate – in anteprima – al MUDEC per tutta la durata della Design Week e successivamente prodotte per la commercializzazione. La premiazione dei due studenti vincitori, scelti da una giuria tecnica composta da esperti di auto e di design, si terrà martedì 17 aprile alle ore 18 presso la Scuola Politecnica di Design e assegnerà ai due vincitori due borse di studio finanziate da SsangYong Motor Italia.