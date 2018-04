//UNA NUOVA ŠKODA DISEGNATA PER LA CINA

Škoda ha rilasciato i primi schizzi di un nuovo modello per il mercato cinese: sarà un crossover appositamente progettato e sviluppato per le esigenze dei clienti cinesi che vivono in città. A seguito di Kodiaq e Karoq, il nuovo crossover, dopo Kodiaq e Karoq è il terzo membro della famiglia Suv del marchio dedicati al mercato cinese e verrà presentato al Salone di Pechino 2018.