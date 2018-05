//ALLA BIENNALE DEL DISEGNO DI RIMINI DUE MOSTRE SU DAVIDE ARCANGELI

La seconda, intitolata “Progetti di auto e sogni”, è stata allestita presso la concessionaria Ruggeri ed è dedicata all’impatto che l’opera di Arcangeli ha avuto nelle tendenze del design automobilistico. Davide Arcangeli è nato a Rimini il 12 settembre 1970 e ha mostrato fin da bambino il suo talento per il disegno. A ciò si è aggiunta nel tempo la passione per le automobili e per le loro forme plastiche. Dopo avere frequentato il Liceo Artistico di Rimini prende i suoi disegni sottobraccio e si dirige verso Torino, dove hanno sede i più grandi “carrozzieri” del mondo. Bussa a tutte le porte, ricevendo sempre positivi apprezzamenti, sia per le sue idee che per il suo modo di disegnare, così leggero e dinamico.