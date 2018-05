//CAR DESIGN AWARD 2018 LE FINALISTE || ASTON MARTIN LAGONDA VISION CONCEPT

Per gli interni, il team di progettazione ha tratto ulteriore ispirazione nello sfidare le convenzioni. Come creare una cabina che sia al tempo stesso diversa da qualsiasi altra, capace di raggiungere un nuovo livello di lusso sia nell’aspetto sia al tatto, rimanendo fedele alla visione lungimirante di Lagonda? Il lavoro del famoso artigiano inglese David Snowdon, ha aiutato Aston Martin per questo progetto. La sua capacità di combinare materiali, alcuni molto moderni altri molto classici, in modi che non sono mai prevedibili è la chiave per guardare l’abitacolo della Vision Concept.