//BMW MOTORRAD 9CENTO, EMOZIONE E PERFORMANCE

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este di quest’anno, il BMW Group offre un’anteprima di come potrebbe essere in futuro un modello della gamma Adventure Sport. BMW Motorrad 9cento è un concept che unisce emozione e performance con spirito d’avventura, agilità e piacere alla guida per creare la moto da turismo sportiva ideale. Con le sue proporzioni compatte, il concept 9cento di BMW Motorrad trasmette agilità e leggerezza a prima vista: le sue proporzioni invitano semplicemente a mettersi in sella e partire.