//BRABHAM BT62, IL RITORNO DI UNA LEGGENDA

La Brabham BT62 continua la leggendaria storia della denominazione “BT” fondata negli anni ’60 da Jack Brabham e Ron Tauranac. La BT62 annuncia l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio ed è stata specificamente disegnata, sviluppata e testata per ottenere il massimo delle prestazioni possibile. La superficie esterna della vettura è stata realizzata in fibra di carbonio, così come il pacchetto aerodinamico. Questi elementi si combinano per raggiungere l’equilibrio ottimale tra funzione e forma.