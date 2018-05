//CITROËN C5 AIRCROSS, DESIGN ORIGINALE E PERSONALITA’ DECISA

Come gli ultimi modelli Citroën, la C5 Aircross propone un’ampia offerta di personalizzazione, con 30 combinazioni per gli esterni grazie a 7 tinte per la carrozzeria, una proposta bi-colore con tetto a contrasto Black e 3 Pack Color costituiti da dettagli colorati sul paraurti anteriore, sugli Airbump nella parte inferiore delle porte anteriori e sul profilo inferiore delle barre al tetto. Sono 5 invece gli ambienti interni proposti, con colori e materiali complementari dai toni luminosi e caldi, in uno stile ‘casual chic’ valorizzante e di tendenza.