//FCA US DRIVE FOR DESIGN 2018, ECCO I VINCITORI

«Sei anni fa, abbiamo ideato il concorso Drive for Design per creare consapevolezza sui vari percorsi lavorativi disponibili nell’ambito del design automobilistico. Volevamo entrare in contatto con giovani designer nelle prime fasi della loro vita professionale per guidarli nella giusta direzione e iniziare una carriera in questo campo», ha dichiarato Mark Trostle, Performance, Passenger Car and Utility Vehicle Design, FCA – North America. I tre vincitori del concorso sono: al primo posto – Eduard Cret, Design e Architecture Senior High (Miami), al secondo posto – Emily Bryson, Senior High Design e Architettura (Miami) e al terzo posto – Jinho So, Canisius High School (Buffalo).