//GFG SIBYLLA AL CONCORSO D’ELEGANZA VILLA D’ESTE 2018

All’appuntamento annuale del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, lo storico concorso per auto d’epoca e concept nella splendida cornice del Lago di Como, GFG Style, il Centro stile torinese fondato da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro nel 2016, presenterà in anteprima nazionale la GFG Sibylla. Il prototipo di berlina elettrica lussuosa, che ha esordito con successo al Salone di Ginevra di quest’anno, concorrerà il prossimo 26 e 27 maggio insieme ad altri concept e one-off per il “Concorso d’Eleganza Design Award”. Ad accompagnare la Sibylla saranno proprio Giorgetto e Fabrizio Giugiaro.