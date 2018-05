//ITALDESIGN CONTEST, GIOVANI DESIGNER PER LA MOBILITA’

«Ci troviamo alla vigilia di una rivoluzione per il mondo della mobilità, questo concorso aperto ai giovani creativi di tutto il mondo è assolutamente in linea con la nostra strategia. La possibilità di interagire con i partecipanti ci aiuterà a comprendere meglio ciò che accadrà in futuro», ha dichiarato Jörg Astalosch, Amministratore Delegato di Italdesign.

Un’azienda in cui convivono due anime, la prima attenta al presente e la seconda che guarda al futuro. Lo confermano le vetture presentate all’ultimo Salone di Ginevra. Accanto alla Zerouno Duerta, supercar da 610 CV che sarà costruita in cinque esemplari, Italdesign ha esposto la Pop.Up Next, veicolo terra-aria modulare e multimodale concepito per l’impiego condiviso nelle grandi aree urbane del futuro.