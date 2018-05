//LA LAMBORGHINI MIURA SV VINCE IL TROFEO AUTO&DESIGN A VILLA D’ESTE 2018

Chiunque si sia infilato una volta nella versione addomesticata di una pura auto da corsa, potrebbe avere l’impressione che il termine Stradale suoni un po’ come uno scherzo. Nessun’altra auto sportiva da strada del periodo era in grado di accelerare così rapidamente (0-100 km/h in 5,6 s) come questa Alfa Romeo di soli 700 kg.