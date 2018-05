//ROLLS ROYCE CULLINAN, DESIGN EFFICACE

La griglia è realizzata in acciaio inossidabile lucidato a mano e il distintivo Rolls-Royce Spirit of Ecstasy si staglia sopra la griglia centrale. Più indietro, le linee verticali scendono dai montanti anteriori lungo il bordo del cofano e lungo il lato della griglia. ¬Osservando la fiancata si percepiscono immediatamente le intenzioni della Cullinan. Si riconosce il tipico profilo del marchio che si estende fino al cofano che è più in alto della linea di cintura della vettura, per comunicare una maggiore robustezza. La linea poi sale rapidamente verso il montante anteriore e porta l’altezza della vettura a 1.836 mm, accentuata a sua volta da un rapporto vetro/metallo elevato. Poco sopra il montante centrale, la linea del tetto scorre velocemente, abbassandosi all’altezza dell’ultimo finestrino posteriore. Il tutto si risolve in un elegante cofano del bagagliaio che ricorda una delle Rolls-Royce D-Back degli anni ’30, una delle ultime serie di vetture del marchio che aveva uno scaffale esterno per posizionare i bagagli del proprietario.