//WALTER DE SILVA PRESIDENTE DEL MOBILITY DESIGN LAB DELLA SCUOLA POLITECNICA

Walter de Silva è il nuovo Presidente del Mobility Design Lab della Scuola Politecnica di Design di Milano. Fondata nel 1954 a Milano, SPD Scuola Politecnica di Design è la prima scuola di formazione postlaurea per le discipline del progetto in Italia. Gli studenti del Master in Transportation and Car Design svilupperanno insieme a de Silva progetti di veicoli che sappiano anticipare il futuro e soluzioni concrete ai problemi di mobilità di persone e merci. Questo vuole essere un primo passo per far diventare Milano anche “capitale della mobilità”, un hub capace di sperimentare soluzioni innovative che siano d’esempio per il mondo. Durante la cerimonia organizzata per la sua nomina il prossimo 23 maggio, Walter de Silva terrà anche una Lectio Magistralis sul tema “City Car: digitalizzazione e design”.