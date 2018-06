//AUDI A1, EVOLUZIONE DINAMICA

Nel 2010 debuttava A1, un modello inedito all’interno della gamma Audi. Ora entra in scena la seconda generazione della compatta dei quattro anelli. Elemento caratterizzante della nuova A1 Sportback è il design sportivo. Inoltre, grazie ai sistemi d’infotainment e assistenza al conducente, degni delle “sorelle” di categoria superiore, la nuova vettura made in Ingolstadt è pienamente integrata nel mondo digitale. Sin dal primo sguardo, il design di nuova A1 Sportback identifica la vettura come un’autentica Audi. L’auto cresce sensibilmente in lunghezza e larghezza.