//DALL’AUTO AL LIBRO, I NUOVI SEDICI PREMI DELLA XXV EDIZIONE DEL COMPASSO D’ORO

Quasi trecento i prodotti sottoposti alla giuria, di cui sedici premiati oltre alle numerose Menzioni d’onore. Tra i vincitori, appartenenti alle diverse categorie merceologiche, che vanno dal design per la persona alla grafica, troviamo l’Alfa Romeo Giulia, disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo (FCA Italy), riconosciuta come icona della rinascita di un marchio importante dell’industria dell’auto; l’attrezzatura per lo sport Skillmill (Technogym) per il suo design compatto e innovativo; le scarpe da ginnastica Vibram Furoshiky che fasciano il piede con un tessuto elastico dalla calzata performativa, ma anche l’editoria di design, quindi la ricerca storico-critica, con il libro Food Design in Italia di Alberto Bassi (Mondadori Electa). Anche i giovani designer delle scuole e Università hanno ricevuto tre premi (Università della Repubblica di San Marino e Politecnico di Milano) e dieci attestati di merito della Targa Giovani, dedicata alle nuove, si spera promettenti, carriere.