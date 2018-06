//IAAD, QUARANT’ANNI DI DESIGN

«Festeggiare 40 anni scegliendo la metamorfosi come tema focale è una dichiarazione precisa: lasciamo alle spalle paradigmi che nell’attualità non valgono più, per immaginare e progettare il nostro futuro e quello dei nostri studenti sposando il cambiamento e l’apertura come vere costanti. Crediamo nello scambio del sapere come motore per l’innovazione. Il fil rouge è il legame con la contemporaneità. L’obiettivo è studiare e proporre nuovi modelli e contenuti formativi, anche grazie al contributo di professionisti visionari. È sempre più una questione di scelte, che non abbiamo paura di compiere e che riteniamo fondamentali per ambire a grandi traguardi», ha dichiarato Laura Milani, CEO e Direttore dello IAAD.