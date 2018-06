//IL DESIGN CENTER CINESE DI NISSAN CERCA GIOVANI STUDENTI DI DESIGN

Nissan Design China è entrata recentemente a far parte del programma 6th Society of Automotive Engineers (SAE) per studenti universitari, che coltiva talenti del design dell’automobile presso istituti di istruzione superiore in Cina. Creato da SAE-China, il progetto ha la durata di circa un anno. All’inizio di maggio, Yoshihisa Akiyama, vice presidente del Nissan Design China insieme ai senior designer, ha visitato sei università nel sud della Cina tra cui la Donghua University, la Jiangnan University, la China Academy of Art, la Nanchang Hangkong University, l’Università di Hunan e l’Accademia di Belle Arti di Guangzhou.