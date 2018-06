//MINI LIVING, A LOS ANGELES PER UNA “MINI” ABITAZIONE OPEN AIR

Il progetto della cosiddetta Urban Cabin segue le recenti edizioni di Londra e New York, e questa volta vede come studio partner per la sua “customizzazione” il duo di architetti FreelandBuck. In ogni città infatti l’involucro, dell’area totale di soli quindici metri quadri, composto di due zone dedicate rispettivamente al giorno e alla notte, viene personalizzato nella sua zona centrale tenendo conto dello spirito del luogo.