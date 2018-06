//NUOVO DESIGN PER LA HOSPITALITY DI HONDA

Il team LCR Honda MotoGP ha una nuova struttura di hospitality realizzata grazie al contributo di Cantiere Galli Design, noto showroom ma anche design center romano ideato da Eleonora Galli. Specializzato nella messa in opera di progetti “su misura”, Cantiere Galli ha lavorato insieme al designer Odoardo Fioravanti per lo sviluppo dell’intero progetto di interni per Honda. La struttura, destinata a spostarsi lungo tutte le tappe europee del MotoGP, è chiaramente progettata per essere smontata in poco tempo e il suo allestimento, che viaggia su un autotreno, si sviluppa su due livelli.