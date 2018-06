//PEUGEOT, GLI ULTIMI KM CON LA BICI ELETTRICA PIEGHEVOLE EF01

Peugeot ha lanciato una soluzione di mobilità integrata per auto e bici elettriche, pensata per unire la funzionalità della nuova 5008 con l’utilizzo di una bici elettrica eF01. La bici elettrica con telaio in alluminio eF01 pesa solo 18,6 kg, è dotata di una batteria e un motore con una carica sufficiente per una distanza massima di circa 30 km in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h. L’esclusiva bici elettrica pieghevole di Peugeot si integra perfettamente con la 5008, grazie a un dock di ricarica mobile, e offre ai pendolari una soluzione ottima per coprire gli ultimi tratti che li porteranno alla loro destinazione.