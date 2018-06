//PORSCHE DESIGN, GUARDARE AVANTI

Liberarsi dallo sciame delle correnti autonome. Impostare un proprio percorso personale. Sperimentare il piacere dell’autenticità oltre l’efficienza. Le auto sportive incarnano tutte queste cose, ora e anche in futuro. Henry Ford, Ferdinand Porsche ed Ettore Bugatti non potevano immaginare che i loro veicoli un giorno avrebbero frenato automaticamente alla vista di un pedone in mezzo alla strada, oppure che avrebbero decelerato per evitare un’uscita di strada.