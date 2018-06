//PORSCHE SPEEDSTER CONCEPT, 70 ANNI DI DESIGN

Come dettato dal pedigree storico, la 911 Speedster Concept presenta anche una copertura tonneau leggera invece di una capote, che protegge l’interno dell’auto dalla pioggia quando parcheggiata e viene fissata con otto elementi di Tenax. Tutto è stato ispirato dal concetto di leggerezza che è alla base della filosofia Speedster. Anche all’interno sono stati eliminati i sistemi di navigazione, radio e aria condizionata. I sedili sportivi anatomici sono in carbonio e ricoperti in pelle anilina marrone chiaro in Cognac 356.