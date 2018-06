//TOYOTA AYGO, IL RESTYLING DI UN’ICONA

Il nuovo stile degli esterni è completato da una scelta di otto colori della carrozzeria, due dei quali sono nuovi: il Rich Blue Metallic e, in esclusiva per l’allestimento X-Cite, il Magenta Splash Metallic. L’aggiunta di nuovi cerchi in lega da 15″, con un design unico per ogni allestimento, rafforza ulteriormente l’estetica premium della citycar. A bordo, la grafica della strumentazione presenta un effetto maggiormente tridimensionale e nuovi colori. È stata adottata una combinazione di colori Quartz Grey e Piano Black e nuovi tessuti per i sedili.