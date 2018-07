//AUDI E-TRON PROTOTIPO, ECCO GLI INTERNI

All’interno sono armoniosamente integrati la palpebra soprastante l’Audi virtual cockpit e i display degli specchietti retrovisori esterni virtuali, al debutto mondiale in abbinamento a una vettura destinata alla produzione di serie. La digitalizzazione di bordo raggiunge un livello inedito. Oltre a costituire una nuova esperienza tecnologica, gli specchietti retrovisori esterni virtuali portano in dote numerosi vantaggi pratici in termini di comfort e sicurezza. I supporti piatti integrano una piccola telecamera, la cui immagine viene elaborata digitalmente e visualizzata mediante i display OLED da 7 pollici ad alto contrasto all’interno dell’abitacolo. Un ulteriore plus legato al design degli interni è rappresentato dalla consolle lungo il tunnel, al cui vertice sembra fluttuare nello spazio la struttura poggia mano con interruttore integrato della trasmissione.