//FERRARI VINCE IL “RED DOT: BEST OF THE BEST”

Ferrari ha ricevuto il premio “Red Dot: Best of the Best” nella categoria Product Design per lo stile della Ferrari Portofino, ultima nata della famiglia Gran Turismo V8. Per il quarto anno consecutivo il Cavallino Rampante si aggiudica il riconoscimento. La Portofino è una elegante cabriolet in grado di offrire contemporaneamente un tetto rigido retrattile, un baule capiente e una buona abitabilità. Vanta uno stile innovativo che ha saputo colpire profondamente i giudici internazionali, i quali hanno scelto di assegnarle il più alto premio della categoria Product Design.