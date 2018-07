//FIAT 500 SPIAGGINA, 60 ANNI DI STILE ITALIANO

Spensieratezza, divertimento, gioia di vivere sono queste le sensazioni che trasmette al primo sguardo la showcar. A regalarle sono da subito i suoi colori tipicamente estivi, il Blu cielo e il bianco perlato, che caratterizzano la livrea bicolore della carrozzeria con finiture in blu Garage e gli abbinamenti dei rivestimenti interni. Il tetto, come da tradizione per la Spiaggina anni ’60, non c’è più, e lo spazio per i passeggeri posteriori è stato trasformato in un ampio vano con doccina integrata per portare con sé tutto il necessario per una giornata al lago o al mare. Questa modifica è stata possibile grazie al supporto dei tecnici di Pininfarina, che hanno affiancato lo staff di Garage Italia nella progettazione degli interventi di rinforzo strutturale, come il rollbar posteriore, per garantire la corretta rigidità del telaio.