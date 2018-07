//INFINITI QX50, IL DESIGN DEGLI INTERNI

L’interno della nuova Infiniti QX50 vanta un’ispirazione unica: il team di progettazione ha creato la combinazione cromatica multi-tono di tendenza per gli interni Autograph ispirandosi all’interior design dei resort di lusso. I progettisti volevano un interno speciale per offrire a conducente e passeggeri una sensazione di vero lusso ad ogni viaggio con la QX50. Per la combinazione di colori unica, il team di progettazione ha tratto ispirazione dall’esperienza emozionale di una camminata in riva al mare lungo la spiaggia di un hotel di lusso. A partire da tonalità di colore più calde, il marrone cioccolato replica le applicazioni del legno nei resort e negli alberi circostanti, accoppiato a un bianco panna che rappresenta la sabbia della spiaggia. Il blu scuro più fresco sulla consolle centrale, che ricorda l’acqua dell’oceano, raggiunge il giusto equilibrio tra caldo e freddo, creando un ambiente confortevole e rassicurante. «La ricerca di un perfetto accoppiamento di materiali, colori, forme ed ergonomia ha spinto i nostri progettisti e ingegneri a creare i migliori interni che Infiniti abbia mai prodotto. La disposizione asimmetrica del QX50 e l’atmosfera calma e controllata sono stati progettati per soddisfare le diverse esigenze del guidatore e dei passeggeri», ha affermato Karim Habib, Executive Design Director di Infiniti Motor Company, Ltd.