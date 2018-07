//JOHN SAHS E’ IL NUOVO CAPO DEL NISSAN DESIGN STUDIO IN BRASILE

Sahs è nato a Saigon, in Vietnam e all’età di cinque anni è emigrato negli Stati Uniti. Si è laureato all’Art Center College of Design di Pasadena, in California, nel 1992. Ha vissuto in Giappone per 20 anni, dove ha lavorato per Nissan Global. Il suo talento e la sua creatività sono presenti in molti prodotti Nissan, come negli interni della GT-R Concept del 2001 e nel prototipo Denki Cube, oltre agli esterni della Serenity Concept del 2003 e della Cube 2009/2010. Sahs dirigerà diversi progetti per l’America Latina dallo studio brasiliano, inaugurato nel 2014 e che fa parte dei Design Center Nissan in tutto il mondo ubicati in città strategiche come Londra, Pechino e San Diego.