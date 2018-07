//MASERATI LEVANTE, SPORTIVITA’ RAFFINATA

Maserati ha scelto la 25a edizione del Goodwood Festival of Speed, per l’anteprima mondiale della nuova Levante GTS e per il debutto sulla scena europea della Levante Trofeo top di gamma, le due versioni con motorizzazione V8 che incarnano la quintessenza di “the Maserati of SUVs”. L’inconfondibile design della Suv della casa del tridente ha raggiunto nuove vette di sportività nella versione Trofeo. Anche la versione GTS ha adottato la medesima linea, che si esprime soprattutto nella nuova estetica della fascia inferiore del frontale e del paraurti posteriore, improntati ad ottenere maggiore sportività e dinamismo.