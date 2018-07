//MERCEDES-BENZ CLASSE A SEDAN, PIU’ AERODINAMICA CHE MAI

Oltre alla forma esterna, ci sono molte piccole misure che hanno permesso di raggiungere il nuovo record: una riduzione sofisticata dell’area frontale nonostante le dimensioni, il comfort interno notevolmente migliorato, una migliorata tenuta a livello di guarnizioni (come la sigillatura dei dintorni dei fari), il rivestimento quasi completo del sottoscocca, che comprende il vano motore, il pianale principale, le parti dell’asse posteriore e, infine, il diffusore. Gli spoiler delle ruote anteriori e posteriori sono stati ottimizzati appositamente per far circolare l’aria attorno alle ruote nel modo più efficiente possibile. Anche i cerchi e le gomme sono stati sottoposti ad una messa a punto aerodinamica. La Classe A sedan sarà lanciata alla fine del 2018.