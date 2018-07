//PORSCHE MACAN, PIU’ SPORTIVA E MODERNA

Nell’abitacolo della nuova Macan, il legame con la 911 si consolida con il volante sportivo GT a richiesta. Il selettore con Sport Response Button integrato nel volante compare anche sulla Macan nell’ambito dello Sports Chrono Package a richiesta. Porsche ha utilizzato questo facelift anche per accrescere il numero di sistemi di assistenza alla guida presenti su Macan. Il nuovo Traffic Jam Assist con cruise control attivo permette di guidare in modo più comodo e rilassato a velocità fino a 60 km/h. Il sistema accelera e frena la vettura in modo parzialmente automatico e funge anche da assistente allo sterzo nelle situazioni di ingorgo e quando il traffico si muove lentamente.