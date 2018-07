//VOLKSWAGEN T-CROSS, IL NUOVO SUV COMPATTO

Volkswagen ha rilasciato uno sketch della sua nuova T-Cross. Presentata nel 2016 al Salone di Ginevra come concept, la versione di serie passa ora alla fase dell’effettiva produzione. L’intenzione del costruttore tedesco è quella di ampliare con questo modello lo spettro degli Sport Utility Vehicles, aggiungendone alla sua gamma uno di dimensioni più ridotte rispetto agli attuali. La nuova T-Cross arricchirà anche la gamma Suv in Cina e in Sud America di Volkswagen. Basata sulla piattaforma MQB ha misure compatte e interni spaziosi e modulabili. Ad esempio, il sedile posteriore può essere regolato in senso longitudinale, ottenendo così un maggiore spazio per le ginocchia e per i bagagli.