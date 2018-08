//AUTOMOBILI PININFARINA, LA CONCEPT PF0 A PEBBLE BEACH 2018

«Come per le Pininfarina del passato, la PF0 deve distinguersi in un settore emergente. Gli ingredienti saranno bellezza e prestazioni per far battere il cuore. Potete vedere quell’impatto nel trattamento di retrovisione della PF0 in cui il potenziale prestazionale della vettura è definito funzionalmente da ali drammatiche e la sua bellezza è sottolineata dalla forma generale: la purezza e l’eleganza del design non sono state perse nella battaglia per raggiungere adeguati obiettivi funzionale come downforce e raffreddamento», ha detto Luca Borgogno direttore del design di Automobili Pininfarina.