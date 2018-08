//AUTOMOBILI PININFARINA, LA CONCEPT PF0 A PEBBLE BEACH 2018

Luca Borgogno, direttore del design di Automobili Pininfarina, ha creato alcuni sketch di interni ed esterni della nuova ipercar completamente elettrica, nome in codice PF0. Il design della PF0 è in fase di sviluppo da parte dello Studio di progettazione Pininfarina SpA e la vettura sarà realizzata a mano a Cambiano, presso l’atelier Pininfarina SpA in numero limitato a partire dal 2020. «Il nostro obiettivo è quello di ottenere la bellezza senza tempo di ogni linea, ovviamente senza tralasciare gli interni. I valori di design di Pininfarina che da sempre si concretizzano in eleganza e semplicità delle forme ci offrono una fantastica opportunità per distinguerci dallo stile delle sportive più attuali», ha dichiarato Luca Borgogno.