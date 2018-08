//FERRARI 488 PISTA SPIDER, SPIRITO RACING

I nuovi cerchi diamantati a stella da 20 pollici sono stati disegnati appositamente per questa vettura e si ispirano alla tradizione delle berlinette Ferrari a motore posteriore-centrale. Sono disponibili anche gli innovativi cerchi monolitici in fibra di carbonio come optional, con un risparmio di ben 20% di peso rispetto a quelli forgiati di serie. La dinamica veicolo messa a punto per questa Serie Speciale 8 cilindri in versione aperta ha l’obiettivo di offrire una combinazione di accelerazione, efficienza frenante, velocità di cambiata, precisione di sterzo, aderenza, stabilità e maneggevolezza per assicurare un coinvolgimento di guida senza precedenti.