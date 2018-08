//SALAFF C2, SUPERCAR ARTIGIANALE A PEBBLE BEACH 2018

La C2 esprime lo spirito delle macchine da corsa d’epoca attraverso un linguaggio stilistico orientato al futuro, in grado di combinare spigoli e superfici lisce. Le forme esterne strizzano l’occhio a classici senza tempo come la Ferrari 330 P4, la Porsche 917 e la Peugeot 905, esprimendo allo stesso tempo forme inedite e mosse dalla modernità, seguendo principi che si possono trovare nell’architettura e nella moda. La Saleff C2 sarà disponibile in due varianti di carrozzeria, in fibra di carbonio o in alluminio battuto a mano. Ogni modello sarà costruito in quantità limitata, mantenendo l’attenzione sulla qualità e l’artigianalità della realizzazione. Anche gli interni sono stati modificati: nuovi gli interruttori a leva, i dettagli in alluminio lavorato, la fibra di carbonio sparsa per l’abitacolo e i pellami resistenti. Questi nuovi elementi sono in grado di regalare all’utente un’esperienza di guida emozionante e una profonda connessione tra uomo e macchina. La show car debutterà Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2018.