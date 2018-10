//JAGUAR E IL FUTURO DELLA MOBILITA’ ELETTRICA

Il “Futuro della mobilità e il suo rapporto con l’architettura urbana”. E’ stato questo il tema di una serata organizzata dalla divisione del design Jaguar e del Royal Institute of British Architects, che ha riunito architetti, designer, progettisti, esperti immobiliari e di infrastrutture a Londra la scorsa settimana. Il Riba, di cui Ian Callum, capo del design della casa del giaguaro, è membro onorario, è l’organismo professionale di riferimento per gli architetti del Regno Unito con oltre 40.000 membri iscritti sparsi nel mondo. Callum ha colto l’occasione per ricordare l’importanza della prima vettura elettrica della storia del marchio inglese. «Sono incredibilmente orgoglioso della Jaguar I-Pace e dell’entusiasmo che ha generato il suo lancio. È un veicolo veramente rivoluzionario con uno dei propulsori a emissioni zero più avanzati mai montati su un’auto di serie», ha dichiarato Callum. Il designer inglese e alcuni architetti guidati dal pluripremiato Jon Eaglesham hanno presentato alcuni concept che rivelano una visione congiunta su come potrebbe essere il futuro urbano successivamente all’elettrificazione della mobilità.

La stazione di servizio del futuro

Prendiamo una tradizionale e, dal punto di vista stilistico, noiosa stazione di servizio autostradale e convertiamola a una nuova vita elettrica. Quando fu aperta nel 1965, la Forton Services, che si trova sull’autostrada inglese M6, fu un faro di modernità con un ristorante di alto livello e addirittura una zona solarium. Oggi, i servizi autostradali sono spesso un miscuglio di edifici commerciali a servizio di autostrade rumorose e inquinate. Con l’elettrificazione, la riduzione del rumore e dell’inquinamento e l’aumento del “tempo di sosta” per via dell’operazione di ricarica, faranno diventare queste stazioni delle vere e proprie destinazioni, grazie a una serie di servizi tra cui negozi, palestre, piscine e ristoranti per offrire ai viaggiatori la possibilità di occupare al meglio il tempo necessario per caricare i loro veicoli.