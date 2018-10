//LEXUS ES F SPORT, INTERNI DAL DESIGN CASUALE

Una volta che Maseki si era accordato su un concetto e una direzione di progettazione per il rivestimento della porta, iniziò a sviluppare un prototipo. Per prima cosa ha avuto abili artigiani che hanno realizzano il modello a mano, poi il disegno è stato replicato con un macchinario. Tuttavia, Maseki ha riscontrato un problema. La macchina è stata alimentata con dati precisi relativi al passo e altri dettagli del modello Hadori, ma non è riuscito a riprodurre fedelmente tutti i dettagli del prototipo dati da linee casuali. Queste “linee casuali” erano state istintivamente aggiunte dagli artigiani che hanno creato il prototipo, in base alla loro esperienza pluriennale e alla profonda comprensione dell’estetica della katana. «Abbiamo quindi aggiunto un algoritmo per introdurre un l’elemento di casualità dei dati che ha portato a modelli molto più sorprendenti e originali», ha concluso Maseki.